Ilgiorno.it - Giornate di Primavera. Da Libeskind a Leonardo. Il Fai apre le porte dei tesori lombardi

Da Palazzo Clerici, che con la Galleria del Tiepolo non delude mai, sino al “Curvo“, così come viene soprannominata la torre realizzata da Daniel, ora sede milanese di PwC. Ispirata alla Pietà Rondanini di Michelangelo Buonarroti, costruita tra il 2015 e il 2020. Con le torri Isozaki e Hadid, completa il centro direzionale di CityLife. Sono alcuni dei luoghi visitabili durante leFAI di, in questo weekend, sabato e domenica. Ina sono 142 i beni aperti in 59 Comuni. Fra le chicche da segnalare, su Milano, fa presente Andrea Rurale, appassionatissimo presidente regionale Fai dellaa, "c’è Palazzo Beltrami, realizzato dall’architetto Luca Beltrami tra il 1918 e il 1927, ora sede della Ragioneria Comunale. Occasione quindi rara per poterlo visitare".