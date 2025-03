Quotidiano.net - Giornata Mondiale dell’Acqua, il focus del 2025

Fin dal 1993, il 22 marzo è designata come, una sorta di appuntamento per richiamare tutte le popolazioni del mondo per riflettere sull’importanza di questa risorsa primaria. Laè stata istituita dalle Nazioni Unite a seguito della Conferenza di Rio tenutasi nel 1992, appunto per sensibilizzare sulla giusta gestione di questa risorsa vitale. Può sembrare assurdo che nelabbiamo ancora bisogno di unadedicata all’acqua per ricordarci della sua rilevanza, eppure non è qualcosa di così scontato, soprattutto se si lega il tema a quello dei cambiamenti climatici. I dati dell’ONU riguardo all’acqua sono davvero allarmanti: il fabbisogno idrico globale aumenta dell’1% ogni anno. Secondo queste previsioni, entro il 2050 potremmo aver bisogno del 30% di acqua in più rispetto a quella disponibile.