Giorgia Meloni il manifesto di Ventotene che non è la sua Ue e le urla dell’opposizione Cos’è successo a Montecitorio – Video

Toni accesi oggi in aula, al punto che la seduta è stata più volte sospesa dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Ad accendere gli animi ildiil documento fondante del progetto di un’Europa unificata, scritto da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, entrambi perseguitati e uccisi dal regime fascista. Nell’ultima parte del suo intervento, la premier, rispondendo agli interventi dei parlamentari in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì, ha letto i passaggi di ispirazione rivoluzionaria del, scritto nel 1941, in cui si parla anche di dittatura del partito rivoluzionario: «Non so se questa è la vostra Europa, ma certamente non è la mia». Scoppia la protesta in Aula, soprattutto tra le fila del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle.