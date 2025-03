Sport.quotidiano.net - Ginnastica ritmica serie A1. Cervia continua a stupire. Agguantato il sesto posto

e Sportnel campionato italiano a squadre diA1 di. Dopo ilottenuto nella tappa inaugurale a Chieti, sabato scorso nella seconda a Forlì ha fatto ancora meglio, classificandosi al quinto con il punteggio di 103.351 punti, in una gara che ha visto trionfare l’Udinese seguita da Armonia d’Abruzzo Chieti e Fabriano. Le artefici di questo risultato sono state Chiara Maltoni con 26,567 punti nel cerchio, l’ucraina Anastasiia Ikan con 27,350 punti nella palla, Margherita Fucci con 26,367 punti nelle clavette e Martina Reggiani con 23,067 punti nel nastro. Le cervesi, alla prima apparizione in A1, sono in corsa per entrare nella Final Six di Torino (18 maggio) dove in palio ci sarà lo scudetto. Tutto si deciderà ad Ancona il 12 aprile nell’ultimo appuntamento, doveavrà nel quartetto Nicole Gramellini aldi Ikan, che, come tutte le straniere, avendo già preso parte a due prove non può gareggiare nella terza.