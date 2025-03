Ginnastica artistica a Desio si chiude la Regular Season del Campionato Nazionale di A1 A2 e B

Leggi su Sportface.it

È tempo di verdetti al Pala Fitline di, dove venerdì 21 e sabato 22 marzo andrà in scena la 3ª tappa deldimaschile e femminile, Trofeo San Carlo Veggy Good, quella cherà ladei grandi attrezzi prima della Final Eight Scudeetto in programma il 3-4 maggio a Firenze. Dopo gli appuntamenti di Montichiari e Ancona, ci si sposta in Brianza per conoscere le le otto squadre maschili e le otto femminili che guadagneranno l’accesso alla finale di Serie A1. In campo femminile c’è la LibertasVercelli in testa alla classifica, seguita da Brixia Brescia eCivitavecchia; tra gli uomini, invece, guida la Gymnastic Romagna Team, con alle spalle Pro Carate eBrescia. Sfida ancora tutta aperta, dato che da regolamento, nel computo totale, verrà eliminata la prova peggiore, e dunque la classifica sarà al meglio delle due su tre.