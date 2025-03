Gibbs-White è felice di chiamare l’Inghilterra nonostante Summon in ritardo di Tuchel

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-19 00:07:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:Morganha parlato molto del capo allenatore delThomas, descrivendolo come “incredibile”sia inizialmente lasciato fuori dalla squadra per le qualificazioni della Coppa del Mondo 2026 della squadra.Il centrocampista di Nottingham Forest è stato informato dache non sarebbe stato incluso nella selezione della squadra iniziale.Tuttavia, dopo che Cole Palmer del Chelsea ha subito un infortunio domenica,ha ricevuto una chiamata da, invitandolo a unirsi alla squadra per le prossime partite contro l’Albania e la Lettonia.“Mi ha telefonato e mi ha detto ‘Sei ancora arrabbiato con me, o vuoi unirti a noi e ti alleni con noi domani?’, Ha dettoalla BBC Radio 5 Live.