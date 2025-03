Lanazione.it - Giardino della ’Collodi’. Petizione dei genitori

Raccolta di firme deiscuola dell’infanzia Collodi di Marzocchino a sindaco e assessore alla pubblica istruzione per lamentare "il pessimo stato di manutenzione in cui versa da parecchi mesi, ilsul retroscuola". Dopo gli interventi connessi all’apertura del cantiere limitrofo – recita la lettera – il terreno è rimasto dissestato e pieno di sassi. I bambini rischiano di farsi male e, rientrando in classe, lasciano abbondante terra sul pavimento. I giochi sono deteriorati, con chiodi sporgenti. Il tappeto di gomma è disconnesso e i bambini quando corrono spesso cadono, rischiando di ferirsi. Gli ulivi avrebbero bisogno di essere potati e il terreno, non essendo rastrellato, è tuttora pieno di olive. La recinzione è vecchia e pericolosa. L’area, unica disponibile per le attività all’aperto dei bambini, è stata inoltre significativamente ristretta e limitata.