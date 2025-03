Notizieaudaci.it - Giallo a Cagliari: corpo di una 30enne recuperato in mare a Cala Fighera, si cerca un uomo

Si era allontanata da casa la sera prima la giovane di 30 anni di cui è statoinilprivo di vita, in località, dietro la Sella Del Diavolo, amercoledì 19 marzo intorno alle 13:00. La polizia di Stato, da quanto si apprende, sta contattando i familiari per il riconoscimento del. La donna potrebbe essere sbattuta sugli scogli, ritrovato zainettoRecuperati anche alcuni effetti personali tra i quali uno zainetto. Ed è stato anche ritrovato un borsello, che potrebbe appartenere all’che forse si trovava con la giovane. Proprio per questa ragione sono state avviate le ricerche di una seconda persona. In azione ci sono l’elicottero e una motovedetta della Guardia Costiera, la motobarca dei vigili del fuoco ei sommozzatori. Si ipotizza che anche l’sia finito in, visto che non si riesce a rintracciare diversamente.