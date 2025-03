Oasport.it - Germania-Italia, quando si gioca il ritorno di Nations League? Programma, orario, tv

Domenica 23 marzo, al “Signal Iduna Park” di Dortmund (ore 20.45 e diretta tv su Rai 1 HD), la Nazionalena di calcio scenderà in campo per affrontare laneldei quarti di finale della2025. Dopo quattro mesi dalla fine della prima fase, otto compagini sono in gioco per raggiungere la Finals della rassegna continentale. Dopo la sfida di Milano, allo stadio San Siro di domani (ore 20.45 e diretta tv su Rai 1 HD), la qualificazione si definirà sul rettangolo verde tedesco.Ci sono delle importanti conseguenze legate all’esito di questo incrocio. C’è in palio la sede delle Finals di, assegnate per l’appunto dall’UEFA alla vincente di questa sfida. In caso di successo degli azzurri, Torino sarà l’unica sede: le due semifinali e la finale per il 1° posto andranno in scena allo Juventus Stadium, mentre la finale per il 3°/4° posto si terrà allo Stadio Olimpico Grande Torino, la casa dei granata.