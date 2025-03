Romadailynews.it - Germania: aziende vinicole cinesi ottengono riconoscimenti a Prowein 2025

Leggi su Romadailynews.it

Lehanno compiuto notevoli progressi nel miglioramento della qualita’ e della presenza sul mercato. Secondo un esperto dell’industria vinicola tedesca, continuando questa traiettoria in ascesa, i vinisono destinati a ottenere una maggiore accettazione da parte dei consumatori internazionali. “E’ di grande importanza la presenza diqui alla”, ha dichiarato Marius Berlemann, direttore operativo del Messe Dusseldorf Group, in un’intervista rilasciata a Xinhua a margine della Wine and Spirits Fair di Dusseldorf, nota come, conclusasi ieri. Diecidella regione collinare orientale dei monti Helan, nella regione autonoma nord-occidentale cinese del Ningxia Hui, hanno presentato i loro vini al prestigioso evento.