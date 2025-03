Genovatoday.it - Genoa, quando giocano i sette convocati con le Nazionali

Leggi su Genovatoday.it

Ranghi ridotti per Patrick Vieira che oggi riprenderà gli allenamenti con la squadra per iniziare a preparare la sfida contro la Juventus. Il tecnico francese dovrà rinunciare a, tra cui Frendrup che è stato convocato in extremis dalla Danimarca a causa di un infortunio di un.