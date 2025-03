Ilpiacenza.it - Gelate notturne in corso, investiti 30 milioni per impianti antibrina

Oltre 4di euro già messi a bando nella nuova programmazione dello Sviluppo rurale, in grado di generare investimenti potenziali sul territorio per circa 6. Ai quali si aggiunge un recente ulteriore bando da 1,4. Sono i fondi messi in campo dalla Regione Emilia-Romagna.