Ilgiorno.it - Gdf nei Comuni a sequestrare carte: "Collaborativi ma del tutto estranei"

Leggi su Ilgiorno.it

I cantieri non risultano sequestrati, ma da qualche giorno sul Lungoticino come in piazza della Vittoria non si vedono operai al lavoro. I due interventi sono coinvolti nell’inchiesta della Procura in relazione anche ad appalti finanziati col Pnrr. Sulla strada che costeggia il fiume le ruspe sono entrate in azione l’8 aprile 2024 e sono stati riqualificati le aree pedonali e i parcheggi verso il Ticino. Terminato l’intervento gli operai si sono spostati sull’altro lato, verso il centro. "Il Comune di Pavia – secondo gli atti d’indagine – sarebbe stato “indotto in errore“ dall’imprenditore e dal direttore dei lavori indagati in relazione ai lavori". Ieri mattina i militari della Gdf si sono presentati a Palazzo Saglio per acquisire documenti. "Sono venuti a prendererelative ad alcuni appalti del 2020-2024 – conferma l’assessore ai Lavori pubblici Alice Moggi – In particolare relativi ai subappalti di un’impresa.