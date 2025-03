Formiche.net - Gcap e cooperazione nella Difesa europea. Il momento di agire è ora

Leggi su Formiche.net

Per molto tempo abbiamo pensato che non sarebbe successo nulla in Europa, ci siamo preparati a operare in missioni di peacekeeping lontano dai nostri confini e senza una minaccia diretta ai nostri territori. Tutto questo è cambiato con l’invasione russa dell’Ucraina, che è servita da sveglia per il Vecchio continente, per capire che il mondo è più insicuro di come ce lo eravamo immaginato. Oggi, quindi, siamocondizione per cui, se non ci dotiamo degli strumenti per proteggerci, saremo vulnerabili alle aggressioni esterne. È questo il ragionamento di fondo che ha caratterizzato la giornata che ha riunito esperti e addetti di lavori presso la residenza romana dell’ambasciatore britannico in Italia per l’evento “Anglo-Italian Cooperation in Air Combat”, organizzato dall’Istituto affari internazionali.