Gazzetta dello Sport | Nuovo muro Napoli

: “”">– Ilcontinua a seguire con attenzione Oumar Solet, difensore centrale dell’Udinese. Come riportato da Vincenzo D’Angelo sulla, il club partenopeo ha da tempo nel mirino il francese, già seguito nell’estate post-scudetto e nuovamente cercato a gennaio, senza successo. Ora ilvuole rinforzare la difesa in vista della prossima stagione e Solet è in cima alla lista dei desideri.Una lunga corteGià ai tempi del Salisburgo, Solet era considerato un profilo ideale per la retroguardia azzurra. Nell’estate 2023, però, il club austriaco chiedeva 25 milioni, una cifra ritenuta troppo alta dal, che alla fine ha puntato su Natan. Un errore di valutazione che gli azzurri hanno provato a correggere nella sessione invernale di mercato, quando Solet era appena rientrato da un lungo infortunio.