Gaza nuovi raid sulla Striscia nella notte | almeno 14 vittime

All’indomani del giorno in cui sono ripresi con forza iisraeliani sudopo il cessate il fuoco, provocando la morte di più di 400 persone, sono proseguitigli attacchi dello Stato ebraico. Ecco tutte le notizie di oggi dal conflitto in Medio Oriente IN AGGIORNAMENTOMedia:14dopoIdf su Khan Younis e RafahSarebbero14 ledeieffettuatidall’esercito israeliano sull’area di Khan Younis e Rafah. Lo riporta Al Jazeera citando i suoi corrispondenti sul posto.Quarto attacco Houthi a portaerei Usa nel Mar RossoI ribelli yemeniti Houthi hanno annunciato di aver svolto un’operazione militare che ha preso di mira la portaerei statunitense ‘USS Harry S. Truman’ nel nord del Mar Rosso per la quarta volta in 72 ore, oltre ad aver attaccato altre navi da guerra statunitensi.