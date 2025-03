Gaza le voci dalla Striscia dopo che Israele ha interrotto la tregua | Siamo terrorizzati | non c’è cibo gas e medicine È un massacro

Leggi su Open.online

«Questo è il rumore degli aerei da ricognizione israeliani, ascolta». Le parole nell’audio si interrompono per lasciare spazio al suono ovattato e incessante dei velivoli che sorvolano la. «Il rumore va avanti da 24 ore, non ce la facciamo più», dice a Open Fouad. «Io e i miei bambini stiamo bene – continua -, ma acisvegliati di nuovo sotto i bombardamenti. Perché?», si chiede. La fragiletrae Hamas si è chiusa drammaticamente59 giorni tra lunedì e martedì, quando i caccia delle Forze di difesa israeliane hanno lanciato intensi attacchi – con il via libera degli Stati Uniti – sull’enclave palestinese. «Hamas ha sentito la nostra forza. Voglio garantirvi: questo è solo l’inizio», ha minacciato il premier Benjamin Netanyahu avvertendo che «d’ora in avanti, i negoziati avverranno solo sotto il fuoco».