Juventusnews24.com - Gatti Napoli, arriva la conferma da parte del giornalista: gli azzurri vogliono prenderlo entro questa data!

di Redazione JuventusNews24, ilhato l'interesse e ha dettagliato l'accostamento con un'indiscrezione clamorosa: tutti i dettagli dell'operazioneFedericopuò realmente andare al. A dirlo è il direttore di Radio Kiss Kiss, Walter De Maggio. Ecco cos'ha detto a Radio Goal sul difensore della Juve.PAROLE – «alla Juventus? Vi confermiamo che ilè interessato e ci sono stati contatti con la Juventus. Ilvuoleil 1 giugno per far sì che non vada a disputare il Mondiale per Club con la Juventus».