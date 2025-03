Juventusnews24.com - Gasperini Juventus, aumenta la concorrenza: nuovi contatti per il tecnico dell’Atalanta. L’indiscrezione

Come riferito da Nicolò Schira, non ci sono solo Juventus e Roma sulle tracce di Gian Piero Gasperini. L'allenatore, in scadenza di contratto a giugno 2026, sarebbe stato contattato da diversi club esteri per la prossima stagione. Il tecnico, verso l'addio ai bergamaschi nella prossima estate, avrebbe già ricevuto chiamate da club sauditi, francesi e portoghesi. I bianconeri rimangono alla finestra in caso di esonero di Thiago Motta.