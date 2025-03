Thesocialpost.it - Garlasco, Sempio rompe il silenzio: “Sono innocente, i Poggi credono in me”

Omicidio di, Andreail: “”Torna sotto i riflettori il caso dell’omicidio di, a seguito della nuova iscrizione nel registro degli indagati di Andrea, il 37enne amico del fratello di Chiara. A distanza di anni dal delitto,ha deciso di parlare pubblicamente, affidando le sue dichiarazioni ai microfoni del programma “Chi l’ha visto”, in onda questa sera su Rai 3 alle 21.20.“, non ho nulla a che fare con questa vicenda”, ha affermato, ribadendo con fermezza la sua estraneità ai fatti. Ha inoltre sottolineato che la famigliacontinua ad avere fiducia in lui: “Iin me, non hanno mai avuto dubbi”.All’epoca del delitto,era poco più che maggiorenne e frequentava abitualmente la casa della vittima, in quanto amico del fratello Marco, con cui – dice – mantiene ancora oggi i contatti.