Garlasco il perito e il Dna inutile | Non identifica nessuno nemmeno Andrea Sempio E ci sono due uomini

Francesco De Stefano è il professore della prima perizia sul Dna trovato nelle unghie di Chiara Poggi. E in un’intervista al Corriere della Sera dice che quel reperto non puòre una persona.. Lo dice la sua indagine del 2014. E lui non ritiene di essersi sbagliato: «sincero. Siccome io non ho verità in tasca inizialmente michiesto: ma davvero mi è sfuggita una cosa così grande?andato a riprenderla e ristudiarla e vabbè, mitranquillizzato. I risultati quellie quelli restano».Il professore e il DnaDe Stefano ora è in pensione. Vive a Genova. E dice che nulla può essere cambiato rispetto a undici anni fa: «Come fa a cambiare? Quel che è scritto è risultato durante le operazioni peritali a Genova, tra l’altro in presenza e in accordo con i consulenti di Alberto Stasi.