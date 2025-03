Tpi.it - Garlasco, il perito della prima indagine: “Sulle unghie di Chiara due Dna, ma non sono identificabili”

Le tracce di Dna trovate sotto lediPoggi non posportare a identificare nessuno. Nemmeno Andrea Sempio. Lo sostiene Francesco De Stefano, il professore – oggi in pensione – che nel 2014 firmò laperiziaimpronte genetiche trovato sul corpo diPoggi, la 26enne uccisa a, in provincia di Pavia, il 13 agosto 2007.Per l’omicidiogiovane è stato condannato in via definitiva a 16 anni l’allora fidanzatovittima, Alberto Stasi, che si è sempre proclamato innocente. Lo scorso ottobre, tuttavia, la Procura di Pavia ha riaperto il caso e iscritto sul registro degli indagati Andrea Sempio, oggi 37enne, amico del fratello minore diPoggi. L’ipotesi investigativa è che il Dna trovato sotto leragazza sia compatibile con il suo: dopo un prelievo coatto, si è in attesa di verificare la corrispondenza genetica.