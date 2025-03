Iltempo.it - Garlasco, il genetista della prima perizia è sicuro: "Dna di due uomini"

Non crede di aver sbagliato Francesco De Stefano, ilche firmò lasui Dna e le tracce sul luogo del delitto di Chiara Poggi, a. E che oggi viene messa in discussione dalla difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva, con una nuovabasata su strumenti tecnologici che all'epoca non c'erano e che indica in quel Dna la firma genetica di Andrea Sempio, amico del fratellovittima. De Stefano in una intervista al Corrieresera afferma di aver rivisto il suo lavoro in questi giorni ma di essere convinto di non aver sbagliato: "I risultati quelli sono e quelli restano". "Quel che è scritto è risultato durante le operazioni peritali a Genova, tra l'altro in presenza e in accordo con i consulenti di Alberto Stasi. Se ci sono quattro marcatori su 16 quelli sono.