Garlasco e le piste alternative | dalla doppia vita al killer fumatore le ipotesi già scartate

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Non uno sconosciuto aggressore, né un ladro, né une tantomeno un amante. Tutte le “” sull’omicidio di Chiara Poggi asono già state scandagliate e la risposta – finché una revisione non sarà presentata e quindi accoltaCorte d’Appello di Brescia – resta sempre e solo una: l’assassino è Alberto Stasi, allora fidanzato della ventiseienne uccisa il 13 agosto 2007. E ora che la Procura di Pavia indaga su Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, le conclusioni della sentenza dell’appello bis contro l’imputato restano valide. Ladi Chiara è stata scandagliata in ogni possibile direzione: pochi amici, meno che mai in quei giorni in cui parenti e conoscenti erano in vacanza. Sulla ‘’ adombratadifesa – secondo un copione purtroppo frequente in questi casi – “nulla è emerso” scrivono i giudici nella sentenza di condanna a 16 anni di carcere per l’imputato.