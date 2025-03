Quotidiano.net - ‘Gangs of Milano’ è fiction ma anche realtà

Milano, 19 marzo 2025 – Non è il Bronx. E non è neKabukicho di Tokyo. È Milano. Milano? Sì, Milano. Almeno quella città rappresentata in Gangs of Milano,in otto puntate in onda da venerdì su Sky e su Now. Una Milano dove ci si droga, ci si prostituisce, si spara, si mena, si spaccia – certo una Milano che non piacerà al sindaco. Una Milano, per la verità, girata per metà a Torino - “La film commission di Milano ha pochi soldi”, si è lamentato Nils Hartman, Executive Vice President Sky Studios per l’Italia. Ma torniamo alla serie, seguito ideale di Blocco 181, di tre anni fa,se con un salto temporale che presenta nuovi personaggi. Lo scopo è raccontare, enfatizzandolo, il clima delle estreme periferie della metropoli, il degrado mala voglia di riscatto dei giovani – spesso immigrati di seconda generazione – che cercano una nuova vita attraverso la musica – il rap – o in altri modi meno leciti.