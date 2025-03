Juventusnews24.com - Galeone contro Thiago Motta: l’ex tecnico attacca l’allenatore della Juve con dichiarazioni dure! L’accusa è chiara!

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ex allenatore, ha condannato lo spirito dell’attuale: la squadra disembra essere lontana anni luce da quella di AllegriIntervenuto negli studi di Telelombardia, Giovannidescrive lantus attuale. Ecco cos’ha dettoallenatore, il quale hato pesantemente la gestione dei bianconeri da parte di.PAROLE – «Questanon è la verantus. Non c’entra nulla a livello di mentalità e spirito con la squadra che abbiamo ammirato per tanti anni e non solo con Allegri ma anche con altri allenatori.ha sbagliato a mandar via Danilo, Szczesny e Rabiot».Leggi suntusnews24.com