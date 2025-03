Vanityfair.it - Gaia: «Oggi ti buttano su TikTok e, se non funzioni, grazie e arrivederci. Io punto a essere longeva, non in hype. Olly? È un amico. A Sanremo non c’è il tempo di dormire, figuriamoci di innamorarsi o altro»

Dopo il successo clamoroso di Sesso e samba (con Tony Effe) e di Chiamo io chiami tu (con la coreografia viralissima di Carlos Diaz Gandia),pubblica il suo terzo album, Rosa dei venti. Diventa l’occasione per parlare delle donne della famiglia che la proteggono, dell’adolescenza che non si è goduta, dell’industria discografica che va troppo veloce, del sesso per la sua generazione. La cantautrice si è messa a fuoco. Ha capito a chi e a cosa deve stare vicina