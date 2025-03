Davidemaggio.it - Gaia: “La mia era una canzone da Festival di Amadeus”

Ci sono canzoni che arrivano nell’immediato e altre che hanno bisogno di più tempo per ‘farsi sentire’. Tra queste ultime c’è Chiamo io chiami tu di, complice anche il balletto ormai cult del coreografo Carlos Diaz Gandia; il pezzo è quasi un tormentone, soprattutto sui social, e nella classifica Fimi avanza a ridosso della top ten dopo 5 settimane dall’uscita.Aldi Sanremo non è andata bene alla cantante vincitrice di Amici cinque anni fa: 26° nella classifica finale, ultima se si considera soltanto il televoto. Farlo notare era risultato eresia ai soliti buonisti del ‘tutto è bello, tutti bravi, tutto funziona’, eppure quella ‘poverina’ di– che poverina non è – sa il fatto suo e ha una spiegazione piuttosto semplice alla mancata resa di Chiamo io chiami tu sul palco del Teatro Ariston:La mia era unadadi: quello di Carlo Conti è stato il Sanremo dellaautoraleha dichiarato l’artista al Messaggero.