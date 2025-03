Quotidiano.net - Gaia e samba: "Nella Rosa dei venti canto anche il mio Brasile"

Leggi su Quotidiano.net

Sullo studio galleggiante di Michelangelo e sul lettino dell’analista. Le tante anime di(Gozzi) rilucono tra fragilità del nuovo albumdeicome la rifrazione di un gioco di specchi ora euforico ora malinconico in linea coi suoi umori disettenne inquieta alle prese con la notorietà che le hanno consegnato la scorsa estate undici settimane di primato in hit-parade grazie al condominio col Tony Effe di Sesso e. Sulle piattaforme da venerdì,deicolleziona tra slanci pop e spinte reggaeton un po’ ripetitive tredici stati d’animo abbastanza differenti tra loro, compreso quello della sanremese Chiamo io chiami tu (con il video del coreografo Carlos Diaz Gandia diventato virale), impreziositi dalle collaborazioni con Capo Plaza, Guè, Lorenzza e Toquinho. "Dopo aver trovato l’ossatura del disco, quei sei-sette brani importanti che si parlano tra loro, ho iniziato a vedere rose deiovunque, sull’avambraccio del cameriere al ristorante come su un marciapiede di Cefalù, a quel punto ho fatto mio il segnale e ci ho scritto sopra una canzone" racconta la cantautrice italobrasiliana che ha lavorato alla composizione dell’album con Michelangelo, Franco 126, Alessandro La Cava, e uno stuolo di autori-producer fra cui Madfingerz, Vigan e Zef.