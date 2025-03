Tpi.it - Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, mercoledì 19 marzo 2025

daldi19Questa sera,19, in prima serata su Rete 4 tornadal, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti. Ma di cosa si parleràdal? Quali saranno glidi Mario Giordano? Vediamo qui di seguito lesulladi oggi, 19.Lee glidiNel corsoserata, nuovi documenti sulle situazioni nei pronto soccorso, dove talvolta i pazienti sono sottoposti a lunghe attese, con gravi conseguenze. Spazio poi a un’inchiesta su alcuni migranti minorenni che, non trovando adeguato supporto nei centri di accoglienza, finiscono nelle mani dalla criminalità e coinvolti nello spaccio di droga.