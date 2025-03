Ilrestodelcarlino.it - Fuochi di San Giuseppe. A migliaia sulle spiagge

Da Rimini fino a Riccione. Anche quest’anno lesi sono illuminate con le tradizionali fogheracce. Legna e tanta voglia di accogliere la bella stagione sotto il chiarore delle stelle.di persone hanno invaso ledella provincia per festeggiare insieme la vigilia della festa del papà, in compagnia del tradizionale falò di San. Un appuntamento immancabile e un momento che ha unito tradizione e modernità, in uno scambio tra i più grandi e i piccoli, riuniti tutti sotto il calore del grande fuoco vista mare. Tanti appuntamenti fatti di musica, street food e danza per accogliere la bella stagione nel migliore dei modi. Rimini ieri sera si è fatta addirittura in cinque, dividendo gli eventi nelle varie parti della città, senza lasciare neanche un lembo di spiaggia al buio.