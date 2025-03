Ilrestodelcarlino.it - Funghi e piante, che passione. Domani il corso all’hotel Miramare

In riviera entrano nel vivo le iniziative dedicate agli appassionati di. La delegazione di Cesenatico del Gruppo micologico e botanico Valle del Savio ha organizzato undi botanica che si tiene nella sala convegni dell’Hotel, in viale Carducci angolo via Del Porto.sera, alle 20.30, il relatore Mara Evangelisti introdurrà le erbe aromatiche. A seguire si terranno le altre lezioni, sempre a cadenza settimanale e sempre il giovedì sera, fino al 3 aprile. Le persone interessate possono avere informazioni ed iscriversi contattando direttamente i coordinatori del gruppo, che sono Agostino Nicolini (3355688858), Venicio Amadio (3392321587), Andrea Boghi (3409093434), oppure scrivendo a [email protected] . Oltre all’esperto Mara Evangelisti, agli incontri interverranno i relatori, Filippo Negosanti, Oscar Tani e Maurizio Bonandi.