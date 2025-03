Bergamonews.it - Fugge dalla Polizia locale tra le auto di via Angelo Maj, una finisce fuori strada

Bergamo. Un inseguimento rocambolesco in centro a Bergamo, con leche, per evitare di investire il fuggitivo, sono uscite, fortunatamente senza arrecare danni a persone o altre vetture.È accaduto martedì 18 marzo nell’ambito di un servizio di prevenzione delladi Bergamo in zona stazione elinee. Gli agenti erano impegnati in un controllo con l’ausilio dell’unità cinofila quando hanno notato un uomo che, alla vista delle pattuglie, si è allontanato con pasto spedito. Hanno intimato l’alt, ma lui ha iniziato a correre verso via Bono. Giunto in viaMaj ha attraversato laincurante dellein transito. Il conducente di una macchina ha dovuto sterzare bruscamente per evitarlo ed è finito sul marciapiede. Fortunatamente in quel momento non passava nessun pedone.