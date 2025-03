Ilrestodelcarlino.it - Fse Progetti decimata. Sconfitta in trasferta

Battuta d’arresto preventivata (65-41) per la Fseche contro Puianello nel campionato di basket di serie B femminile si è presentata incon l’organico ridotto ai minimi termini a causa di infortuni e influenza: solo 3 senior utilizzabili (Bianconi, Andrenacci e Eleonora Duca) più Noemi Duca in panchina per onor di firma e 7 Under di cui 2 all’esordio nel campionato di serie B. La partita. Coach Fullin inserisce nel quintetto di partenza accanto alle ‘veterane’, le giovani Carlotta Chiadini e Giorgini: il divario fisico si fa sentire, ma le bianconere provano a rimanere attaccate al match e dopo il 13-3 dei primi 10 minuti, nei secondo quarto reagiscono lottando con grinta su ogni pallone e trovando delle buone soluzioni collettive che le tengono in scia alle gialloblù fino al 22-15.