Laspunta.it - Frosinone, cercasi Assessore allo Sport. L’affondo di Forza Italia “Impianti abbandonati e senza progetti”

Leggi su Laspunta.it

Per Pasquale Cirillo e Maurizio Scaccia “, una città che ha visto nel corso degli anni una continua evoluzione del panoramaivo, si trova oggi a fare i conti con una situazione del tutto insoddisfacente.” Affermano gli esponenti del partito azzurro.“, solleva nuovamente la questione: l’amministrazione comunale attuale sembra non dare il giusto rilievo sociale, lasciando nel dimenticatoioche risultanoun piano concreto per il loro recupero.” Proseguono i consiglieri comunali.“È inaccettabile che, in un periodo in cui il benessere fisico e mentale è più che mai al centro delle politiche pubbliche,non disponga di un assessorato dedicato, con un budget adeguato in grado di garantire lo sviluppo delle attivitàive.