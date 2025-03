Internews24.com - Frattesi Inter, non solo Roma! Un altro club di Serie A può tentare l’assalto in estate

di Redazione, non! UndiA puòin. Le ultime sulla situazione del centrocampista nerazzurroNonacquisti in programma per il calciomercato, ma anzi, occhio alle probabili uscite nelle prossime sessioni. La società nerazzurra punta a rinforzare la squadra di Inzaghi aggiungendo un nuovo attaccante (con tre nomi attualmente sotto osservazione) e un difensore di alto livello.Ma non finisce qui. L’dovrà anche fare attenzione a possibili offerte per alcuni dei suoi giocatori, tra cui Davide. Dopo essere stato a un passo dallalo scorso gennaio, il centrocampista è tornato nel mirino del Napoli che, come riportato da Gianluca Di Marzio, potrebbeun nuovo affondo per garantirgli un ruolo da protagonista nel centrocampo della squadra partenopea.