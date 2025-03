Amica.it - Francesco Gabbani, le sorprese sul palco del tour “Dalla tua parte”

(askanews) –ha dato il via al suo nuovonei palazzetti, Dalla tua parte2025, con una performance straordinaria sabato al Mandela Forum di Firenze. Accompagnato dalla sua band e da una sezione d’archi, il cantautore ha incantato i presenti con un concerto ricco di energia e di emozioni.Con una scaletta che ha attraversato i dieci anni di carriera,ha presentato al pubblico trenta canzoni, tra cui i nuovi brani dell’album Dalla tua parte, ma anche pezzi iconici che lo hanno reso un protagonista della musica italiana.Nel live anche le canzoni scritte per Mina e Ornella VanoniDurante il concerto non sono mancati momenti musicali speciali, come le esibizioni di brani scritti per grandi artiste italiane, come Buttalo via, scritto per Mina, e Un sorriso dentro al pianto, scritto per Ornella Vanoni, e Viva la vita, presentato all’ultimo Festival di Sanremo.