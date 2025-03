Laprimapagina.it - Francesco Cavestri: il 22 marzo in concerto a Bologna in occasione della Giornata Internazionale dell’Acqua

Leggi su Laprimapagina.it

porta IKI – Bellezza Ispiratrice al Teatro del Baraccano inMondialenella sua città,, sabato 222025.Sabato 22alle ore 21:00 il pianista e compositore bolognese(classe 2003), per il secondo anno consecutivo nella classifica “Top Jazz”rivista Musica Jazz al terzo posto come “Nuovo Talento Italiano” nel 2023 e nel 2024, si esibirà con il suo trio al Teatro del Baraccano, inMondiale, istituita dalle Nazioni Unite. L’evento è patrocinato dai Canali di.Ildianticipa la rassegna speciale Out of the Blues, organizzata dall’Associazione “Out of the Blue Onlus”, che partirà a maggio sotto la direzione artistica di Maurizio Rolli.Per l’presenterà il suo progetto IKI – Bellezza Ispiratrice, tratto dal suo secondo album, che vanta la collaborazione di Paolo Fresu, anche lui impegnato con il progetto Jazz on Symphony, con cui inaugura la sua direzione artistica al Teatro Comunale.