FOTO/ Ponte della Ferriera chiuso, regge (per ora) il piano traffico

Tempo di lettura: 2 minuti, per il momento, ilcittà di Avellino nelle prime ore in cui è stratoalla circolazione veicolare ilper interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico che dovrebbero durare, almeno da cronoprogramma (LEGGI QUI) tre mesi.Una chiusura annunciata e rimandata più volte, al nettocircolazione a sensi alterni che, pare, abbia creato più disagi piuttosto che dell’attuale stop totale alle auto che, come detto, dalle prime oremattina non ha creato particolari disagi.Resta aperto il passaggio per i pedoni, anche se va prestata massima attenzione perchè comunque si tratta di un’area cantierata dove gli operai sono a lavoro no stop.Certamente a snelliere ilresta fondamentale il tunnel aperto nei mesi scorsi, (LEGGI QUI)mentre per chi seglie percorsi alternativi ecco le ordinanze emanate dal Comando dei Vigili Urbani di Avellino:da Piazza Libertà e Via De Sanctis in direzione San Tommaso-Rione Mazzini sarà possibile passare da via Nappi verso via Sant’Antonio Abate e via San Leonardo, oppure per chi arrivi da piazza Garibaldi, accedere al Sottopasso di collegamento con via San Leonardo.