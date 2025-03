Lanazione.it - Forza una cabina dell’elettricità e rimane folgorato: è grave

Ponte Buggianese (Pistoia), 19 marzo 2025 – È rimastomentre stavando unapresumibilmente per appropriarsi di una serie di pezzi all’interno. Un uomo di 57 è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale San Jacopo di Pistoia, ieri, intorno alle 19, in seguito alle conseguenze di una intrusione finita male. Il fatto è avvenuto in via dei Garofani, a Ponte Buggianese, nelle vicinanze di un’azienda dismessa. Quando i soccorritori della Pubblica Assistenza di Borgo a Buggiano sono arrivati sul posto hanno trovato il furgoncino con il quale, verosimilmente, l’uomo aveva raggiunto il luogo. Pochi minuti dopo sono arrivati anche i carabinieri e i tecnici di E-Distribuzione. In base alle prime ricostruzioni, l’uomo hato unaper entrare in possesso della parte privata.