Lopinionista.it - Footpatrol x Saucony ProGrid Omni 9: le caratteristiche

si uniscono per dare vita a una nuova e attesissima collaborazione: la9. Questa esclusiva release reinterpreta la recentemente reintrodotta9, combinando materiali di alta qualità, una palette di colori accattivante e tecnologie innovativeFrutto della partnership tra, il punto di riferimento per le sneaker a Soho, e, storico brand di sportswear statunitense, questa nuova versione della9 trae ispirazione dal modello originale lanciato nel 2010.La silhouette rimasterizzata si distingue per una raffinata combinazione di toni del blu, arricchita da una tomaia marrone cioccolato e dettagli di branding Creek in bianco crema sul lato. La suola in gomma trasparente XT-900 richiama i passalacci in TPU trasparente, mentre i lacci bianco sporco completano il look con un tocco equilibrato ed elegante.