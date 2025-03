Fontana | plauso a chi lottò per libertà

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.40 Il presidente della Camerainterviene in Aula, dopo aver sospeso la seduta per la bagarre scoppiata in seguito alle parole della premier Meloni sul Manifesto di Ventotene. "Chiedo a tutti di mantenere, alla ripresa, toni consoni e adeguati all'Aula anche per onorare la memoria di chi ha messo in gioco la propria vita per assicurare principi di, Consideriamo quest'Aula sacra", dice. "Chi ha combattuto per la nostramerita il nostro", aggiunge.