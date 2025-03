It.insideover.com - Fondi cinesi e magnati indiani: ecco gli azionisti di Eutelsat, l’alternativa europea a Musk

Leggi su It.insideover.com

La definiscono “a Starlink” e, per alcuni, potrebbe addirittura sostituire i satelliti di Elonin tutto il continente. I riflettori sono puntati sull’azienda francese, improvvisamente finita al centro del dibattito mediatico dopo che l’uomo più ricco del mondo ha ventilato l’ipotesi di staccare il suo servizio satellitare all’Ucraina. I satelliti di Starlink hanno infatti fin qui consentito a Kiev di migliorare le proprie comunicazioni sul campo di battaglia, effettuare attacchi con droni, bypassare le interferenze russe del segnale e neutralizzare ogni tentativo nemico di intercettazione. Se, per qualsiasi motivo, dovesse decidere di spegnerli, il Governo ucraino finirebbe in un “buco nero”.In attesa di capire quando, come e se procederanno i negoziati di pace tra Stati Uniti e Russia, l’Europa non ha intanto alcuna intenzione di dover dipendere da, passato agli occhi di Bruxelles da genio assoluto a nuovo nemico pubblico numero uno.