Fondazione con il Sud 2 mln per i progetti di rilancio dei beni sequestrati a mafia e camorra

Leggi su Ildenaro.it

LaCon il Sud promuove, a partire da quest’anno e per tutto il triennio 2025 -2027, una nuova modalità di sostegno a interventi per la valorizzazione diconfiscati alle mafie in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.E’ infatti disponibile sul sito della, www.conilsud.it, un regolamento per accedere a una modalità erogativa “a richiesta”, rivolta agli enti di terzo settore che per la prima volta decidono di affrontare un percorso di impegno civile in rete, valorizzandoconfiscati che non siano stati già oggetto di finanziamento da parte dellaattraverso iniziative di natura sociale, culturale ed economica sostenibili nel tempo, capaci di favorire lo sviluppo e la riappropriazione del bene da parte della comunità di riferimento.