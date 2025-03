Ilrestodelcarlino.it - Folgorato mentre pota. Grave un operaio di 36 anni

Undi 36è rimastomente ferito in un incidente sul lavoro accaduto ieri mattina. È accaduto in via Montaletto, nelle campagne di Cannucceto di Cesenatico, dove una squadra di una ditta di Cesena era impegnata in lavori di manutenzione e sistemazione del verde, all’interno di un appezzamento privato. Undi 36stava impiegando una motosega perre i rami di un pino ai bordi della strada, quando improvvisamente ha toccato i cavi aerei della linea della corrente elettrica. L’uomo è rimasto, ma ha avuto la forza di urlare e chiedere aiuto. Immediatamente è stato soccorso dai colleghi, i quali hanno dato l’allarme e hanno fatto di tutto per tenerlo in vita, aiutati anche da un passante che ha prestato soccorso nelle prime manovre di rianimazione. Dopo qualche minuto sono giunte l’automedica e l’ambulanza del 118, i cui sanitari hanno stabilizzato il ferito, che è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena con il codice rosso.