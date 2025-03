Calciomercato.it - Flop totale Juventus: un incredibile caso che costa oltre 300 milioni

Leggi su Calciomercato.it

Laalle prese con una stagione davvero deludente, su ‘Ti Amo Calciomercato’ l’analisi del fallimentodei bianconeriAnnata davvero dura, quella che sta vivendo la, che si è ulteriormente complicata se possibile nelle ultime settimane. I due ultimi ko con Atalanta e Fiorentina hanno lasciato il segno, eccome, e adesso è il momento di riflessioni importanti ad ampio raggio sullo stato delle cose in casa bianconera.Per il momento lanon ha optato per l’esonero di Thiago Motta, ma di sicuro l’operato dell’allenatore è sotto esame, e non soltanto il suo. Nel mirino la gestione del tecnico italobrasiliano, che non è stata ottimale, dal punto di vista tecnico e tattico ma anche da quello dei rapporti con i giocatori. Su Calciomercato.it abbiamo parlato deldel rapporto tra Thiago Motta e Gatti, non l’unico che sta tenendo banco all’interno dello spogliatoio.