Lanotiziagiornale.it - Flop dell’Assegno di inclusione, Calderone se la prende con i dati

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Se inon rispecchiano la narrazione del governo, allora di certo la colpa è di quelle cifre. Così se persino l’Istat conferma che la cancellazione del Reddito di cittadinanza ha provocato l’effetto atteso, ovvero l’aumento delle disuguaglianze e la penalizzazione dei più poveri, il problema è che inon sono corretti. Per la ministra del Lavoro, Marina, il problema è che il Reddito di cittadinanza “non è comparabile” con l’Assegno die il Supporto formazione lavoro. E quindi, se l’indice di Gini (che misura le disuguaglianze) è aumentato, sono ia mentire.se lacon l’Istat per il confronto tra Reddito di cittadinanza e Assegno diCosì come l’Istat quando sostiene che il passaggio dal Reddito di cittadinanza all’Assegno diha aumentato i divari e penalizzato i più poveri.