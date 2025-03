Flight Risk | trailer del nuovo thriller diretto da Mel Gibson con Mark Wahlberg

Leggi su Cinefilos.it

delda MelconIldi, ilda Mel, è finalmente online, promettendo un’esperienza ad alta tensione tra i cieli dell’Alaska. Il film, che arriverà nei cinema italiani l’8 maggio con Eagle Pictures, vede protagonista, affiancato da Michelle Dockery (Downton Abbey) e Topher Grace (BlacKkKlansman).Scritto da Jared Rosenberg,racconta la storia di un pilota esperto () incaricato di trasportare un agente federale (Dockery) e il suo prigioniero (Grace) al processo. Ma il viaggio si trasforma rapidamente in una lotta per la sopravvivenza quando diventa chiaro che a bordo c’è qualcuno con intenzioni pericolose. Isolati in volo sopra le terre selvagge dell’Alaska, i tre si trovano intrappolati in un gioco mortale in cui il confine tra alleati e nemici è sempre più labile.