Flibco compie 20 anni: chi è l'azienda che ha rivoluzionato la mobilità aeroportuale

Con 20di esperienza e un investimento di oltre 10 milioni di euro nel mercato,si afferma in Italia come uno dei principali attori nei servizi di. Nel 2024 ha trasportato oltre 1.1 milione di passeggeri ed effettuato 125.000 corse in tutto il Paese.Negli ultimi 20si è affermato come partner di fiducia per i viaggiatori diretti agli aeroporti, collegando le città ai principali hub con un servizio navetta affidabile, conveniente ed ecologico.Quando e come è iniziata la storia diFondata nel 2005 con il lancio della prima linea tra Lussemburgo e l’Aeroporto di Francoforte Hahn,ha ampliato la propria rete e rafforzato il suo ruolo nel settore della, offrendo soluzioni sempre più efficienti e sostenibili per i viaggiatori.