Fiumicino, un progetto in aiuto per le persone affette da ludopatia

, 19 marz0 2025- La dipendenza da gioco d’azzardo continua a rappresentare un’emergenza sociale, con numeri in costante crescita che mettono in allarme istituzioni e comunità locali. Per arginare il fenomeno, il Comune diha avviato un’iniziativa mirata alla prevenzione e al sostegno delleda. Un avviso pubblico è stato pubblicato per selezionare enti, associazioni e cooperative sociali che possano offrire un servizio di supporto dedicato.L’intervento si inserisce nel quadro delle politiche sociali del Lazio, che già da anni ha attivato programmi di contrasto alla dipendenza da gioco. La Regione, attraverso il Sistema Informativo Dipendenze Patologiche (SIRD) e dati ISTAT, monitora l’andamento del fenomeno, registrando un incremento preoccupante dei casi.